Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan și Alex au facut parte din echipa Razboinicilor și au fost printre cei mai puternici concurenți, parasind competiția chiar inainte de marea finala. Ștefan a marturisit ca cei doi se ințeleg foarte bine acum, ba chiar sunt ca frații, insa lucrurile nu au stat dintotdeauna așa. “Suntem ca fratii!…

- Weekendul acesta, ultimii cinci concurenți ramași in competiție la Exatlon, concurs caștigat intr-un final de Vladimir Draghia, s-au intors din Republica Dominicana, fiind primiți pe Aeroportul Otopeni de numeroși prieteni, fani și, bineințeles, membri ai familiei. Este vorba despre finaliștii Vladimir…

- Tom Hardy sufera schimbari majore de aspect. Actorul britanic se pregatește serios sa iși intre in rolul lui Al Capone, celebrul mafiot supranumit Scarface , care a dominat lumea interlopa din Chicago in perioada prohibitiei. Pozele pe care Hardy le posteaza pe Instragram sunt destul de inspaimantatoare,…

- EXATLON 2018. Roxana Moise, Razboinica de la Exatlon, s-a impus drept una dintre cele mai valoroase concurente din reality-ul care a cucerit intraga tara. A ramas singura femeie din echipa Razboinicilor, dar si un element de echilibru intre cei trei concurenti barbati ramasi sa se infrunte cu Faimosii.…

- Gestul facut de Vladimir Draghia in fața adversarilor de la Exatlon i-au luat prin surprindere pe cei din echipa Razboinicii. Momentul a avut loc in ediția de sambata, 7 aprilie. Vladimir Drgahia si-a cerut scuze, dar Razboinicii nu au fost impresionati. Alexandru “Bentita” i-a acceptat scuzele, insa…

- Fanii emisiunii Exatlon il știu cu siguranța pe Alex, una dintre piesele de baza din echipa Razboinicilor. Dansator de profesie, cel poreclit Bentița de adversarii din echipa roșie era, inainte de a porni in aventura din Republica Dominicana, instructor de dans la un club administrat de familia lui,…

- In timpul probei pentru casa, „razboinicul” Alex „Bentița” s-a ales cu o accidentare serioasa, care a ingrijorat fanii. Acesta s-a lovit destul de rau la nas, astfel ca a avut nevoie de intervenția medicului.

- Exatlon 24 martie. Accidentare urata in timpul confruntarii ”Razboinicilor” cu ”Faimoșii” in tabara ultimei echipe. Alex „Bentița” s-a accidentat in timpul probei pentru casa. Razboinicul s-a lovit la nas, in timp ce cobora pe toboganul cu apa. Alex a reușit sa duca proba pana la capat, insa la final…