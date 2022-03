Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou atacate de trupele rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii încearca sa-l încercuiasca. Potrivit oficialilor…

- Chiar daca Rusia a anunțat incetarea focului incepand de luni dimineața și deschiderea coridoarelor umanitare in mai multe zone pentru evacuarea civililor, forțele sale armate au continuat sa loveasca orașele ucrainene, bombardand inclusiv cladiri rezidențiale cu rachete, relateaza The Associated Press.Anunțul…

- Un avion de lupta rus a fost distrus duminica seara deasupra orașului Harkov, potrivit imaginilor publicate de Nexta pe Twitter. In imaginile publicate in aceasta seara de Nexta se vede cum avionul rus este distrus de apararea antiaeriana ucraineana. Informația a fost confirmata și de reprezentanții…

- Explozii puternice au fost auzite in capitala Kiev și in alte orașe ucrainene in noaptea de miercuri spre joi dimineața. The first video of the explosion in #Kyiv appeared pic.twitter.com/i1UN74XkF4 — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022 Cel puțin patru explozii puternice s-au produs in jurul orei locale…

- Imagini video postate pe rețelele sociale arata cum cladirea Consiliului Local din centrul orașului Harkov este distrusa de o racheta. Karkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, este ținta unui atac susținut din partea rușilor, care și-au intensificat ofensiva și asupra capitalei Kiev, dar și…

- Cladirea Consiliului Local din centrul orasului Harkov a fost distrusa de o racheta marti dimineata, la 8:01, iar impactul a fost surprins de camerele de supraveghere in Piata Libertatii. ⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.According to a video…

- Fotografii agenției naționale de știri ucrainene, Ukrinform, au realizat mai multe imagini de pe strazile din Harkov, aflat in nord-estul țarii și care are o populație de circa 1.4 milioane de locuitori.Cel de-al doilea mare oraș al Ucrainei a fost și el joi ținta atacurilor cu rachete ale Rusiei. Iar…