- Proiectul de lege inițiat de USR, privind inființarea “DNA-ului padurilor”, adoptat de Parlament, a fost atacat de Guvern la Curtea Constituționala, deși PNL a votat pentru adoptare. USR critica acum decizia guvernului Orban, spunand ca “incurajeaza hoții de lemne”. „La o luna de la adoptarea de catre…

- Sorin Roșca Stanescu Poziția lui Ludovic Orban este disputata in forța. Este un adevarat concurs. Intre procurori și Parlament. Oare cine va ajunge mai intai la linia de sosire? Premierul este prins ca intr-o menghina in capcana maștilor de protecție. Și nu mai scapa. Dromaderul s-a transformat in camila.…

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la “Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ…

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Ce reacție a avut premierul dupa publicarea fotografiei? A spus ca daca va fi nevoie, va plati amenda, cu alte cuvinte, face cinste, ca a fost ziua lui. Cu o saptamana…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…

- Restaurantele vor fi deschise in trei etape, mai intai terasele acestora, apoi spațiul interior doar la jumatate din capacitate și, ulterior, in a treia etapa, intregul spațiu, s-a decis miercuri la Guvern, in discuția dintre reprezentanții HoReCa și premierul Ludovic Orban, conform profit.ro. Discuțiile…

- Premierul a declarat ca se pot face deplasari in afara localitații, dupa data de 15 mai, doar pentru anumite motive, destul de stricte – interes de serviciu, la rude sau munci agricole, posibilitați care sunt și acum in declarațiile pe propria raspundere. cu cateva ore inainte, ministrul de interne…

- Cateva asociatii de elevi transmit autoritaților ca reluarea orelor de curs dupa 15 mai este riscanta daca nu se vor lua hotarari care sa garanteze siguranta elevilor. Reprezentanții asociațiilor sustin ca este necesara asigurarea tuturor masurilor in ceea ce priveste igiena in salile de curs, adica…