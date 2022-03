Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Lvov din vestul Ucrainei a fost zguduit de mai multe explozii duminica. Situat la aproximativ 70 de kilometri de granita cu Polonia, orasul a fost lovit de mai multe rachete, au relatat media locale.

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…

- UPDATE 8 NATO nu isi doreste un „razboi deschis cu Rusia”, a declarat vineri pentru AFP secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la Antalya, in sudul Turciei. „Avem responsabilitatea de a impiedica extinderea acestui conflict (intre Rusia si Ucraina – n.r.) dincolo de frontierele…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…

- Noi bombardamente au avut loc, vineri dimineața, in Ucraina. Un oraș din regiunea Dnipro din est, a fost lovit in jurul orei 6. Pompierii au intervenit sa stinga focul. Autoritațile spun ca au fost lovite o gradinița, un bloc de locuințe și o fabrici de incalțaminte cu doua etaje. Și in vest, in Ivano-Frankivsk…

- Rusia a anuntat decizia de a inceta temporar confruntarile militare in mai multe orase din Ucraina, incepand de marti dimineata, pentru a permite functionarea culoarelor umanitare. „Federatia Rusa anunta incetarea focului, incepand de marti, de la ora 10.00 (9.00, ora Ucrainei, 9.00, ora Romaniei),…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 4 Alarmele antiaeriene au sunat, in aceasta dimineața, in mai multe orașe din Ucraina, printre care capitala Kiev și Liov, aproape de granița…

- Planurile președintelui rus Vladimir Putin au fost dezvaluite de cotidianul german BILD. Invazia rușilor pe teritoriul actual al Ucrainei ar avea loc in ianuarie sau februarie. Astfel, planurile lui Putin ar fi de a ocupa doua treimi din teritoriul Ucrainei, intr-un razboi in trei faze, iar Rusia ar…