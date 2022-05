Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut discursul sau nocturn in urma cu cateva ore și a declarat ca „zonele cheie de lupta” sunt, printre altele, Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut și Popasna. „Lucram in fiecare zi pentru a ne consolida apararea. Este vorba in primul rand de o aprovizionare cu arme. In fiecare zi apropiem momentul in […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 95. Zelenski așteapta „vești bune” din partea partenerilor occidentali privind asistența in aparare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .