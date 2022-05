Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina continua sambata, 7 mai, cu lupte intense in regiunile Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei, si cu asedierea de catre trupele ruse a otelariei Azovstal din orasul Mariupol. Ofensiva rusa in Donetk si Lugansk continua, a informat in ultimul sau buletin de razboi Statul…

- La aproape doua luni si jumatate de la recunoasterea lor de catre Rusia, autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si-au numit ambasadori la Moscova, transmite sambata dpa. Separatistii pro-rusi din Donetk au anuntat ca interesele lor la Moscova vor fi reprezentate in…

- Cu natura nu te pui! Ucraina nu are aliați militari, dar forța naturii pare sa fie de partea sa in razboiul cu Rusia. Oficialii ucraineni au anuntat marti ca au avut loc noi bombardamente rusesti in Donbas, zona din estul Ucrainei pe care se concentreaza acum ofensiva rusa, in timp ce o coloana lunga…

- Rusia continua pregatirile pentru ofensiva sa in estul Ucrainei cu scopul de a prelua controlul asupra intregului Donbas, potrivit ultimului raport privind situatia de razboi al Inaltului comandament al armatei ucrainene, facut public joi dimineata, in cea de a 43 a zi a invaziei ruse in Ucraina.Rusia…

- Principalele eforturi militare ruse se concentreaza de acum pe pregatirea unei ofensive pentru a stabili un control total asupra teritoriilor regiunilor Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, si Mariupol, in sud, conform unui buletin actualizat al Inaltului Comandament al armatei ucrainene, citat miercuri…

- Rusia isi regrupeaza trupele si pregateste o operatiune ofensiva in estul Ucrainei, pentru a incerca sa controleze in totalitate regiunile Donetk si Lugansk, potrivit ultimului buletin de razboi al Statului Major al armatei ucrainene, publicat marti, in a 41-a zi a invaziei, transmite EFE. ‘Dusmanul…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova a anunțat, luni, ca a deschis un dosar penal dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței autoproclamatelor republici Donețk și Lugansk, pentru modificarea granițelor țarii. Irina Venediktova a aratat ca a fost obligata sa acționeze…