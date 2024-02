Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea armatei ucrainene din orasul Avdiivka, estul tarii, este dovada "costului inactiunii" Congresului american, care blocheaza un ajutor militar suplimentar de 60 miliarde de dolari Kievului, a denuntat sambata Casa Alba, potrivit AFP.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind "foarte logica si profesionista" si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, regiune anexata de Moscova in

- UPDATE 7:00Intr-o postare pe Facebook, sambata, Sirski a afirmat ca a actionat pentru „a apara viata si sanatatea militarilor”, pentru a stabiliza situatia si a muta trupele catre linii de aparare mai favorabile.„Soldatii nostri si-au indeplinit cu demnitate datoria militara, au facut tot posibilul…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Razboi in Ucraina, ziua 693. Președintele SUA, Joe Biden, ii va primi la Casa Alba liderii Congresului și pe mai mulți politicieni de top pentru a discuta cu privire la cererea de finanțare suplimentara, inclusiv asistența militara, pentru Ucraina.

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…