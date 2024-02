Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenskiy a declarat sambata ca se așteapta ca o serie de noi pachete de ajutoare occidentale pentru Ucraina sa fie semnate in aceasta luna și luna viitoare. „Pregatim noi acorduri cu partenerii – acorduri bilaterale puternice”, a declarat Zelenski intr-un discurs, citat de Reuters.…

- Mii de petiții au fost depuse de ucraineni, de obicei rude sau prieteni ai soldaților care au cazut pe front, prin care i se cere președintelui Volodimir Zelenski sa onoreze fiecare soldat cazut la datorie cu titlul de „Erou al Ucrainei”, scrie Reuters. Dupa ce fratele ei mai mic a fost ucis in noiembrie…

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale.

- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale. „In ultimele 24 de ore, inamicul a lansat 112 atacuri și a tras 671 de focuri de arma, inclusiv un atac…

- Trupele ucrainene se confrunta cu operațiuni defensive „dificile” pe unele parți ale frontului de est, declara, miercuri, președintele Zelenkski, in condițiile in care se instaleaza frigul. Forțele ucrainene din sud continua sa desfașoare acțiuni ofensive, scrie Reuters. „Vreme dificila, aparare dificila…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sancționat 37 de grupuri rusești și 108 persoane, inclusiv un fost prim-ministru și un fost ministru al educației. El spune ca urmarește sa combata rapirile de copii din Ucraina in timpul razboiului și alte „terori rusești”, potrivit Reuters. „Intensificam…

- Noul “Foreign Secretary” (ministru al Afacerilor Externe) al Marii Britanii, David Cameron, și-a inceput mandatul cu doua vizite externe, in Ucraina și in Republica Moldova. Fostul premier David Cameron a fost numit ministru de Externe la data de 13 noiembrie 2023. Vizita in Ucraina este prima din mandatul…

- Trupele ucrainene incearca sa respinga forțele rusești de-a lungul raului Nipru, in sudul regiunii Herson, a anunțat miercuri armata, facand apel la „liniște” operaționala de-a lungul liniei frontului, unde situația este „destul de fluida”, informeaza Reuters. Ucraina a declarat marți ca stabilit un…