- Premierul slovac considera viata 'normala' la Kiev, in ziua bombardamentelor rusestiPremierul slovac, Robert Fico, a declarat ca viata era "normala" la Kiev, marti, in ziua in care un nou val de lovituri rusesti a lovit capitala Ucrainei si alte orase din intreaga tara, facand 18 morti si peste 130…

- Premierul slovac Robert Fico a declarat sambata ca "Ucraina nu este o tara independenta si suverana", ci este "sub controlul si influenta totala a Statelor Unite" si a repetat ca tara sa nu ii va furniza arme, relateaza AFP, conform news.ro.Slovacia este membra a NATO, dar are una dintre cele mai…

- Premierul ungar Viktor Orban, care blocheaza un ajutor al Uniunii Europene catre Ucraina, s-a declarat marti pregatit sa sustina Kievul, insa „in afara bugetului comun”, cu doua saptamani inainte de un summit european pe aceasta tema, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Daca vrem sa ajutam Ucraina –…

- Razboi in Ucraina, ziua 676. Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, la primele ore ale zilei de duminica, la scurt timp dupa bombardamentul care a ucis 22 de persoane in orasul rus Belgorod.

- Razboi in Ucraina, ziua 631. Cel puțin o persoana a fost ucisa și doua ranite in timpul bombardamentelor rusești asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a declarat guvernatorul local Oleksandr Prokudin.

- Viceprim-ministrul ucrainean Oleksandr Kubrakov a dat asigurari joi cu privire la coridorul alternativ de export al Ucrainei la Marea Neagra, spunand ca acesta funcționeaza, in ciuda unui atac recent rusesc asupra unei nave civile, transmite Reuters.

