- Ucraina infiinteaza un serviciu de chatbot online care le va permite rudelor soldatilor rusi disparuti in Ucraina sa verifice daca este confirmata moartea lor sau daca sunt detinuti ca prizonieri de razboi, au anuntat miercuri oficiali de la Kiev, relateaza Reuters.

- Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei ucrainene si care a facut 21 de morti si peste 100 de raniti la Belgorod, cea mai mortala pentru civilii din Rusia de la inceputul conflictului in februarie 2022.Este "un atac orb si deliberat impotriva unei tinte civile", a spus ambasadorul…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a reiterat angajamentul tarii sale de a continua sa sprijine Ucraina si a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa "distruga" aceasta tara prin invazia lansata in urma cu aproape doi ani, informeaza duminica dpa."Faptul ca planul initial…

- Kievul a incercat sa atace obiective aflate pe teritoriul Rusiei folosind o racheta tactica Tochka-U; sistemele de aparare aeriana au distrus-o deasupra regiunii Belgorod, a transmis Ministerului rus al Apararii

- Se dau batalii grele pe front in direcțiile Kupiansk și Bahmut, unde forțele ruse continua ofensiva, in incercarea de a trece de apararea ucraineana, care insa rezista presiunii. Kievul a anunțat ca, numai in ultima zi, au avut loc 70 de confruntari armate in toate zonele frontului. Lloyd Austin, secretarul…

- Președintele Senatului și lider al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, intr-un interviu exclusiv la TVR INFO, ca deschiderea unui al doilea front de razboi, in zona Israel – Fașia Gaza, disipeaza efortul de razboi pentru Ucraina, care are in continuare nevoie de sprijin și de