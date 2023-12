Atacurile cu rachete au avut loc in nord estul Ucrainei, iar cele cu drone s-au produs in vestul țarii, potrivit Reuters. Orașul Harkov din nord est a fost atacat cu rachete rusești vineri dimineața. Primarul Ihor Terehov a anunțat ca au fost inregistrate cel puțin șase explozii. In același timp, apararea antiaeriana a fost activa […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 673. Atacuri cu rachete in nord-estul tarii si cu drone in zona Liovului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .