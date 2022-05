UPDATE 7 Comitetul Internațional al Crucii Roșii a confirmat ca duminica este in curs de desfașurare un proces de evacuare a civililor din Mariupol. Informația a fost confirmata și de un purtator de cuvant al ONU, anunța BBC. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a confirmat ca este in curs de desfașurare un proces de evacuare […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 67. Rusia afirma ca Ucraina iși bombardeaza proprii civili in Herson UPDATE 7 Crucea Roșie și ONU confirma evacuarea civililor de la uzina din Mariupol a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .