- UPDATE 3 Fortele armate ruse si-au oprit temporar ofensiva in estul Ucrainei in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat Statul Major al fortelor armate ucrainene, transmite dpa. „In directia Izium, (dusmanul) nu a efectuat nicio operatiune ofensiva”, a transmis Statul Major in ultimul buletin de…

- UPDATE 5 Serviciile secrete ucrainene afirma ca au detectat planuri ale Kremlinului privind comiterea unor atentate teroriste impotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei pentru a da vina apoi pe ucraineni si a mobiliza opinia publica impotriva Ucrainei, relateaza marti EFE. „Scopul este de a provoca…

- „Avand in vedere incertitudinile situației actuale, nu exista nicio garanție ca razboiul nu se va inrautați”, a declarat Hans Kluge intr-o declarație trimisa jurnaliștilor din Liov, in vestul Ucrainei.„OMS analizeaza toate scenariile și pregatește planuri pentru a raspunde la toate situațiile care ar…

- UPDATE 6 Noi interceptari de convorbiri telefonice ale unor militari rusi, facute publice miercuri de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), releva ca unii soldati rusi – trimisi in Ucraina pentru „demilitarizare” si „denazificare”, asa cum sustine Kremlinul – se fac responsabili de abuzuri…

- Moscova a acuzat Kievul ca planuieste sa insceneze un atac asupra unor facilitati ce gazduiesc diplomati occidentali in Lvov, oras din vestul Ucrainei, transmite dpa. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al apararii, Igor Konasenkov, a sustinut ca liderii ucraineni intentioneaza sa prezinte atacuri…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Oficialul a declarat ca principalul obiectiv al operațiunii este protejarea Rusiei de amenințarea din partea Occidentului, scrie agenția rusa Tass.„Forțele armate ruse vor continua operațiunea militara speciala pana cand obiectivele stabilite vor fi atinse”, a declarat marți Serghei Șoigu, cu o expresie…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 10 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sustinut vineri ca obiectivul invaziei ruse in Ucraina este sa-i „elibereze” pe ucraineni „de opresiune”,…