Militarii ucraineni sapa șanțuri antitanc in apropierea graniței cu Belarus. In timpul operațiunii ei folosesc un utilaj vechi de zeci de ani, potrivit Sky News. Forțele ucrainene au sapat șanțurile antitanc langa granița cu Belarus, in zona Cernobil. Este vorba despre o zona in care oamenii nu au acces de la explozia centralei nucleare. Aceasta […]