Cel putin 34 de persoane au fost ranite, iar locuinte si un spital pentru copii au fost avariate in al doilea atac cu rachete al Rusiei asupra Kievului de saptamana aceasta, au afirmat, miercuri, oficiali ucraieneni, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a pledat, la Washington, pentru mai mult ajutor pentru tara sa, scrie Reuters.Sistemele de aparare anti-aeriana ale Ucrainei au doborat toate rachetele care au tintit capitale in jurul orei 3.00 a.m. (01.00 GMT), a declarat pe Telegram Serghei popko, seful administratiei militare a Kievului. Scara completa a atacului nu era deocamdata clara.Resturile…