- Razboi in Ucraina, ziua 653. Rusia a reluat utilizarea bombardierelor strategice pentru atacuri asupra Ucrainei pentru prima ora in mai mult de doua luni, a declarat vineri seful administratiei militare a Kievului.

- Ofițerii poliției militare ruse au identificat de la inceputul anului peste 220 de colaboratori ai Forțelor Armate ale Ucrainei in regiunea Zaporojie, au descoperit 60 de depozite pentru armament și muniție, potrivit Ministerului rus al Apararii,

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- Rusia a lansat in cursul nopții atacuri cu drone și rachete impotriva Ucrainei pe direcția Odesa, Nikolaev, Herson, Zaporojie, Dnipro, Cernigau, Sumi, Donețk și Kiev, potrivit unui comunicat al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei

- ”Noi respectam alegerea poporului slovac. Insa este prea devreme pentru a spune cum va afecta rezultatul acestor alegeri pozitia Slovaciei”, a declarat el in marja unei reuniuni ministeriale UE la Kiev. ”Trebuie sa asteptam formarea coalitiei, iar dupa ce ne vom uita la alcatuirea ei vom trage primele…

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Alerta la scara larga in Ucraina dupa noul atac al Federației Ruse. Au fost lansate atacuri cu rachete de croaziera de la bordul bombardierelor Tu-95M, informația a fost comunicata de Forțele Aeriene ale Ucrainei, care a indemnat populația sa nu ignore semnalele de avertizare