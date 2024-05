Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca șansa Partidului National Liberal este sa aiba un candidat la Presedintia Romaniei. Prezent la evenimentul care a celebrat Ziua Nationala a Israelului, desfașurat la Opera Nationala din Capitala, Nicolae Ciuca a reafirmat faptul ca PNL va avea candidat…

- Eventualitatea retragerii lui Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Bucuresti ar complica lucrurile pentru cei din Alianța PSD-PNL. Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a afirmat, joi seara, 18 aprilie, ca, daca așa ceva s-ar intampla, și nu se va gasi un alt candidat comun, care sa nu fie membrul…

- Partidul Național Liberal l-a lansat astazi in mod oficial in cursa pentru Primaria Sectorului 1 pe George Tuța. La eveniment s-a aflat și liderul PNL, Nicolae Ciuca, dar și alți liberali de seama. PNL l-a lansat luni in mod oficial pe George Tuța drept candidat pentru Primaria Sectorului 1 , susținut…

- Update. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, dupa depunerea la Biroul Electoral Central a listei candidatilor PSD PNL la alegerile europarlamentare , ca acest moment arata oficial ca cele doua partide au constituit o alianta electorala, reusind sa depaseasca toate discutiile interne…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in plenul Congresului PPE, ca PNL se afla intr-o coalitie cu PSD prin care dovedeste ca politica nationala si europeana este o prioritate, el mentionand si ca desi cele doua partide au idei politice diferite, „respectul si buna comunicare” le vor…