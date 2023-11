Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene se confrunta cu operațiuni defensive „dificile” pe unele parți ale frontului de est, declara, miercuri, președintele Zelenkski, in condițiile in care se instaleaza frigul. Forțele ucrainene din sud continua sa desfașoare acțiuni ofensive, scrie Reuters.„Vreme dificila, aparare dificila…

- Trupele ucrainene se confrunta cu operatiuni defensive "dificile" in unele parti ale frontului de est, in conditiile in care se instaleaza frigul aspru al iernii, dar fortele din sud continua sa desfasoare actiuni ofensive, a declarat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.Trupele…

- Trupele ucrainene incearca sa respinga forțele rusești de-a lungul raului Nipru, in sudul regiunii Herson, a anunțat miercuri armata, facand apel la „liniște” operaționala de-a lungul liniei frontului, unde situația este „destul de fluida”, informeaza Reuters. Ucraina a declarat marți ca stabilit un…

- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Forțele ruse și ucrainene au dus lupte aprige in jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, dupa ce Moscova a lansat saptamana aceasta una dintre cele mai mari ofensive militare din ultimele luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca forțele ucrainene iși mențin pozițiile in a treia…

- Rușii au declașat un nou atac asupra Ucrainei. Au fost folosite 36 de drone, au anunțat cei de la Forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Rușii au lansat in noaptea de luni spre marți 36 de atacuri cu drone asupra Ucrainei, au declarat reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Sistemele de aparare…

- Autoritațile din Ucraina au anunțat luni ca trupele ucrainene au recaștigat mai mult teritorii pe fronturile din est și sud in timpul contraofensivei militare, potrivit Reuters, conform Mediafax.Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului au recucerit aproape 2 kilometri…

- Presedintele ucrainean a respins criticile oficialilor occidentali care deplang progresele lente inregistrate de armata Kievului in fata frontului rusesc, in timp ce se asteapta ca venirea iernii sa incetineasca progresele. La trei luni de la inceputul contraofensivei sale, Ucraina a recucerit peste…