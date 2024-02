Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a reusit sa intre pentru prima oara in orasul ucrainean Avdiivka, scena celor mai crancene lupte in estul tarii, dar a fost respinsa, a afirmat miercuri primarul orasului pentru AFP, intr-o noua ilustrare a asalturilor repetate ale Moscovei in Donbas.

- Brigada Mecanizata Separata 110, care poarta numele generalului Marko Bezruchko, una dintre unitațile ucrainene care apara Avdiivka, a distribuit sambata, 20 ianuarie, o inregistrare video care arata unul dintre cele mai mari asalturi ale armatei ruse asupra acestui oraș din regiunea Donețk, scrie Ukrainska…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat luni preluarea orasului ucrainean Marinka, in regiunea Donetk, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin, transmisa de televiziunea de stat, informeaza AGERPRES . El a subliniat ca eliberarea acestui bastion va reduce potentialul defensiv…

- Progresele recente ale Rusiei in apropiere de Avdiivka, precum și in jurul altor orașe precum Kupiansk, Bahmut și Marinka, sunt o dovada a faptului ca Rusia a preluat cu fermitate inițiativa pe o mare parte a campului de lupta, dupa slabirea contraofensivei ucrainene, spun analiștii citați de New York…

- Fortele ucrainene se vor confrunta cu o iarna „dura” si cu un an dificil, deoarece evaluarile serviciilor de informatii occidentale nu indica miscari semnificative pe linia frontului in urmatoarele luni, au declarat pentru CNN doi oficiali occidentali si un inalt oficial militar american, conform News.ro.Pe…

- Oficiali ucraineni au declarat marti ca armata rusa pare sa trimita mai putine trupe si mai putine echipamente in batalia pentru orasul Avdiivka din estul distrus al tarii, considerat o poarta de acces catre capitala regiunii Donetk, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al armatei…

- Trupele ucrainene se confrunta cu operațiuni defensive „dificile” pe unele parți ale frontului de est, declara, miercuri, președintele Zelenkski, in condițiile in care se instaleaza frigul. Forțele ucrainene din sud continua sa desfașoare acțiuni ofensive, scrie Reuters. „Vreme dificila, aparare dificila…

- Forțele ruse pregatesc al treilea val al ofensivei Avdiivka in regiunea Donețk, a declarat purtatorul de cuvant al grupului Tavria al armatei ucrainene, Oleksandr Shtupun, la televiziunea naționala pe 18 noiembrie.Forțele ruse au intensificat atacurile la sol impotriva Avdiivka și așezarilor din…