- “Comertul international si prezenta afacerilor straine in Rusia s-au diminuat semnificativ. Peste 40% dintre investitorii straini fie au decis sa paraseasca Rusia, fie si-au lichidat deja afacerile” in aceasta tara, precizeaza Comisia Europeana in raspunsul la o intrebare primita din partea eurodeputatului…

- Ministrul de interne polonez Mariusz Kaminski a anuntat sambata ca Polonia va interzice incepand cu data de 17 septembrie intrarea pe teritoriul sau a autovehiculelor pentru pasageri inregistrate in Rusia, transmite Reuters. Interdictia face parte din sanctiunile impuse Rusiei si cetatenilor rusi in…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de persoane care a forțat cetațeni cubanezi sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Havana, adaugand ca autoritațile lucreaza pentru a „neutraliza și dezmembra” rețeaua, transmite Reuters. In comunicatul Ministerului…

- Peste 3,6 milioane de copii ucraineni, dintre care 400.000 sunt refugiati in alte tari, si-au inceput vineri noul an scolar, al doilea de la declansarea razboiului de catre Rusia, potrivit cifrelor furnizate de Presedintia ucraineana, informeaza vineri AFP.

- Rusia se regrupeaza in partea de est a Ucrainei, pe care o controleaza, pentru a relua ofensiva, a declarat vineri general-colonelul Oleksandr Sirski, comandant al fortele terestre ale armatei ucrainene, informeaza Reuters, citat de Agerpres.ro. „Dupa o luna de lupte aprige si pierderi semnificative…

- Marile companii europene au suferit pierderi directe de cel puțin 100 de miliarde de euro din cauza invaziei Rusiei in Ucraina.Financial Times scrie ca un studiu realizat pe baza a 600 de rapoarte anuale și a situațiilor financiare pe 2023 ale grupurilor europene arata ca 176 de companii au inregistrat…

- Vladimir Putin a convocat vineri Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre masurile destinate sa contracareze sanctiunile impuse impotriva tarii pentru campania sa militara in Ucraina, relateaza EFE. Chiar daca președintele Rusiei susține ca "statele neprietenoase" nu și-au atins obiectivele…

- Inainte de izbucnirea revoltei, dolarul la Bursa din Moscova valora 84,7 ruble, insa haosul creat in țara a aruncat complet in aer cursul valutar.Au existat rapoarte ca in unele banci un dolar ajunsese sa se vanda chiar și cu peste 100 de ruble. Este cea mai mare prabușire pentru rubla ruseasca de la…