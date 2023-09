Stiri pe aceeasi tema

- 33 de drone kamikaze au atacat Kievul azi-noapte, cel mai puternic atac de acest fel din primavara și pana acum. 26 dintre drone au fost doborate de apararea antiaeriana a capitalei ucrainene. Intre timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca apararea antiaeriana a distrus 8 drone lansate de Ucraina…

- Șeful Directiei Principale de Informatii (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii, Kirilo Budanov, insotit de o delegație de la Kiev, a plecat intr-o vizita oficiala in Bulgaria, unde a avut o intrevedere cu omologul sau bulgar și cu ministrul apararii - transmite, miercuri, televiziunea ucraineana…

- Suntem in ziua 533 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au lansat noi atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, in orașul Sevastopol, din peninsula anexata Crimeea, și Moscova, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca a doborat 13 drone,…

- Razboiul din Ucraina continua fara incetare, iar ofensiva Ucrainei pare sa piarda teren in fața Rusiei, care da semne ca avanseaza pe teritoriul Ucrainei, recucerind teritorii care reintrasera in posesia forțelor armate ucrainene. In urma cu puțin timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat in buletinul…

- Oficialii proruși au anunțat duminica, 6 august, mai multe explozii la podurile care fac legatura intre Crimeea și Hersonul ocupat, vorbind chiar despre atacuri cu rachete britanice Storm Shadow. Ucraina a confirmat ca se afla in spatele atacurilor, precizand ca bombardamentele au fost lansate pentru…

- Rusia a declarat miercuri, 5 iulie, ca forțele sale au lovit trei grupuri ale armatei ucrainene in apropiere de Bakhmut, pe fondul unor rapoarte contradictorii privind luptele din zona, relateaza Reuters . Grupul de mercenari Wagner al Rusiei a capturat orașul din estul țarii in luna mai, dupa 10 luni…

- Comisia Europeana (CE) le-a propus statelor membre sa aprobe un pachet de ajutor in valoare de 50 de miliarde de euro pentru a sustine Ucraina pana in 2027, potrivit Le Point . Țarile Uniunii Europene vor pregati 30.000 de soldați ucraineni in 2023, a anunțat, marți, Ministerul ucrainean al Apararii,…

- Un oficial ucrainean le-a transmis rușilor din teritoriul anexat al Crimeei sa plece cat inca mai pot din peninsula, relateaza Sky News.Secretarul Consiliului pentru Securitate Naționala și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat ca liniile de fortificație rusești indica faptul ca Moscova se…