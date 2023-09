Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, doreste sa extinda sistemul de aparare aeriana al capitalei ruse, in contextul intensificarii atacurilor cu drone ucrainene asupra acesteia, transmite DPA. „In acest an am facut multe pentru a proteja Moscova de drone si de incercarile de atacuri teroriste”, le-a declarat Sobianin reprezentantilor companiilor municipale, potrivit agentiei Interfax. El a precizat […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 555. Primarul Moscovei doreste sa extinda sistemul de aparare impotriva dronelor ucrainene a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .