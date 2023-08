Ucraina a declarat luni ca trupele sale au eliberat așezarea Robotyne din sud-estul țarii și ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva lor impotriva forțelor rusești, relateaza Reuters. Armata ucraineana a declarat saptamana trecuta ca forțele sale au arborat steagul național in așezarea strategica, dar ca inca desfașoara operațiuni. Forțele ucrainene cred […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 551. Ucraina afirma ca a eliberat o așezare strategica din sud-estul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .