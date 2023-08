Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 541. Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a subliniat ca Rusia nu va renunța niciodata la Crimeea, iar negocierile pentru incetarea razboiului ar trebui facute fara condiții preliminare.

- Un incendiu puternic a cuprins terminalul petrolier de la Novorossiisk. Acesta este unul dintre cele mai mari porturi rusesti de la Marea Neagra. Este situat la aproximativ 172 km de Crimeea, relateaza The Guardian și News.ro. ⚡️A major fire is reported at a cargo terminal at the #Novorossiysk port…

- Cel putin noua persoane au fost ranite vineri intr-un atac rusesc asupra orasului Dnipro, in zona central-estica a Ucrainei, care a lovit un bloc de apartamente si o cladire a serviciilor de securitate, au declarat autoritatile ucrainene, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''In prezent, avem informatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut luni intarirea masurilor de securitate la podul peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea (anexata de Moscova in 2014) de Rusia, o infrastructura strategica avariata pentru a doua oara de la inceputul campaniei ruse in Ucraina, in urma unui atac pe…

- Comandantul-sef al fortelor ucrainene, Valeri Zalujnai, a recunoscut efectuarea de atacuri ucrainene pe teritoriul rusesc, intr-un interviu acordat ziarului american Washington Post, conform dpa. ”Aceasta este problema noastra si depinde de noi sa decidem cum sa ucidem acest inamic. Este posibil si…

- Forțele ucrainene au doborat un alt elicopter rusesc Mi-24 pe 21 iunie, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, fara a oferi detalii suplimentare.Se adauga celor 306 elicoptere pe care Rusia le-a pierdut in Ucraina de la inceputul invaziei pe scara larga din 24 februarie anul trecut,…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, 12 iunie, ca este indurerat de moartea "prietenului sau drag", fostul premier italian Silvio Berlusconi, scriu AFP și The Moscow Times.Berlusconi, care a dominat viața publica italiana timp de decenii ca mogul miliardar din domeniul media, om de afaceri…