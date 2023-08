Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 7:00 - Forțele ruse au bombardat regiunea Sumi de 165 de ori.In cursul nopții, forțele ruse au lansat 165 de bombardamente asupra a noua localitați din regiunea Sumi.UPDATE ORA 6:00 - Un alt atac asupra Hersonului a vizat un centru medical.Dupa o dimineața de bombardamente intense, Hersonul…

- Alertele de raid aerian au fost activate in Kiev și in toate regiunile Ucrainei noaptea trecuta. Forțele aeriene au avertizat ca exista amenințari de atacuri cu rachete. O explozie puternica a avut loc dis de dimineața in apropierea portului Mariupol ocupat de ruși. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 476. Ucraina urmeaza sa primeasca imprumuturi suplimentare in valoare de pana la 100 de milioane de euro (108 milioane de dolari) de la Uniunea Europeana pentru repararea daunelor cauzate de razboi.

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Biden va anunța un nou pachet de ajutor militar de 375 milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv muniție. Washingtonul a dat, de asemenea, „semnalul pozitiv” ca va permite altor tari sa furnizeze Ucrainei avioanele F-16 pe c

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a semnalat luni ca Administratia de la Paris mentine disponibilitatea furnizarii de munitie Ucrainei si ar putea instrui piloti militari, dar a exprimat reticenta privind posibilitatea li

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Fortele militare ucrainene au atacat, in cursul noptii, locuinte si infrastructura civila in regiunea rusa Belgorod, acuza autoritatile regionale, citate de cotidianul Le Monde. Atacurile ucrainene au vizat localitatea rusa Spodariusino, situata la doi kilometri de frontiera Rusiei cu Ucraina. Un gazoduct…