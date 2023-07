Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi cu Rusia, Ucraina amana alegerile legislative din octombrie: Parlamentul prelungeste legea martialaParlamentul ucrainean a votat joi pentru prelungirea legii martiale cu inca 90 de zile, pana la 15 noiembrie, excluzand astfel posibilitatea organizarii de alegeri legislative in octombrie,…

- Parlamentul ucrainean a votat, joi, pentru prelungirea legii martiale cu inca 90 de zile, pana pe 15 noiembrie. Astfel, alegerile legislative din octombrie vor fi amanate, relateaza Reuters și news.ro. Ucraina a introdus legea martiala la 24 februarie 2022, ziua in care Rusia si-a lansat invazia la…

- Parlamentul Ucrainei a prelungit, joi, legea marțiala activa in țara de cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie 2022, relateaza Reuters. Legea marțiala a fost prelungita cu inca 90 de zile, pana pe 15 noiembrie. Prin aceasta prelungire se exclude organizarea de alegeri parlamentare, programate inițial…

- Parlamentul Ucrainei a votat, joi, pelungirea cu 90 de zile a Legii martiale si a mobilizarii generale, pina la 15 noiembrie 2023. Proiectul de lege privind prelungirea Legii martiale, propus de catre presedintele Volodimir Zelenski, a fost adoptat cu voturile a 347 de deputati. Legea marțiala a fost…

- Primarul orasului ecuadorian Manta, Agustin Intriago, a fost impuscat mortal duminica, au anuntat autoritatile, potrivit Reuters.Politia a precizat ca Intriago, in varsta de 38 de ani, care a fost reales in functia de primar al orasului Manta in februarie, inspecta lucrarile publice din oras in momentul…

- Razboi in Ucraina, ziua 511. Administratia SUA intentioneaza sa anunte asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,3 miliarde de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters.

- Bill Ford, presedintele executiv al Ford Motor, a avertizat ca Statele Unite nu sunt inca pregatite sa concureze cu China in domeniul productiei de vehicule electrice, transmite Reuters, conform Agerpres."Ei s-au dezvoltat foarte rapid si au construit vehicule electrice la scara larga si acum le…

- Un incendiu major a izbucnit miercuri dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea unui pod crucial care leaga Rusia continentala de Crimeea, a declarat un oficial rus, la cateva zile dupa ce Moscova a acuzat Ucraina pentru un atac care a incendiat un depozit de petrol din Sevastopol, informeaza…