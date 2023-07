Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a avertizat joi ca incepand de vineri va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara a Moscovei pentru navele…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres i-a propus lui Vladimir Putin sa prelungeasca acordul care permite exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagra in schimbul conectarii unei filiale a bancii agricole rusești la sistemul internațional de plaț

- Un restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a fost lovit marți de cel puțin doua rachete, a indicat guvernatorul regional, potrivit Agerpres care citeaza AFP. Trei persoane au murit, alte 22 sunt ranite, relateaza BBC. ”Doua rachete au fost trase asupra orasului Kramatorsk”, asupra…

- In noaptea de miercuri, 14 iunie, in Odesa au fost auzite explozii puternice. Potrivit Comandamentului Operațional Sud din Ucraina, forțele armate rusești au lovit Odesa cu rachete Kalibr din Marea Neagra.Cu o zi inainte, armata ucraineana a inregistrat doua vehicule de lansare rusești echipate cu…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vorbit vineri cu președintele Turciei, Tayyip Erdogan, despre „cum sa se garanteze imbunatațirea, extinderea și prelungirea” unui acord care sa permita exportul in siguranța de cereale ucrainene prin Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU,…

- Tensiunile ruso-ucrainene sunt in creștere. 11 nave de razboi rusești, dintre care doua submarine inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, sunt raportate a fi pregatite de lupta in Marea Neagra de catre Comandamentul Operațional al Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…