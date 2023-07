Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca "cea mai puternica lovitura" din campania militara a Ucrainei urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operațiunea este dificila, deoarece armata rusa face tot ce poate pentru a opri ofensiva, anunța Rador."Inamicul nu va renunța…

- Rusia a lansat peste 300 de rachete impotriva Ucrainei in cursul lunii mai, a anunțat Ministerul ucrainean al Apararii, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.Vehiculele aeriene fara echipaj de atac produse in Iran sunt „cele mai utilizate arme de catre Rusia pana in prezent", susțin ucrainenii.…

- Razboi in Ucraina, ziua 466. O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.

- O explozie produsa in apropiere de orasul Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o cladire de locuinte cu doua etaje, ranind 20 de persoane, intre care cinci copii. Salvatorii fac eforturi ca sa ii scoata pe locatari de sub daramaturi, afirma guvernatorul regional, citat de Reuters.

- O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi, a anunțat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters,…

- Peste 40 de rachete și drone care se indreptau catre capitala Kiev au fost doborate deasupra Ucrainei, susțin surse ucrainene, potrivit Sky News. Mai multe explozii au zguduit Kievul la primele ore ale dimineții. Ucrainenii susțin ca a fost a doua noapte la rand cand orașul este atacat aerian. De asemenea,…

- O persoana a murit și zeci sunt ranite in urma unui atac cu rachete al rușilor care a vizat orașul Nikolaev, potrivit Sky News. O persoana a fost ucisa și 23 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit mai multe locuințe din orașul Nikolaev, situat in sudul Ucrainei. Atacul a avut loc […] Articolul…

- O explozie puternica a zguduit aseara centrul orasului Belgorod din Rusia, situat in apropierea frontierei cu Ucraina. Deflagratia a fost provocata de un bombardament accidental lansat de un avion de atac al armatei ruse. Explozia a lasat un crater cu diametrul de 20 m, a spart ferestrele locuintelor…