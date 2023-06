Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita sa devina stat membru al NATO si a subliniat ca tara așteapta ca Alianta sa fie pregatita sa o accepte. Potrivit portalului de stiri NewsMaker, președintele a facut declaratii in acest sens joi dimineata, in Republica Moldova,…

- Kievul este in discutii cu reprezentantii companiei britanice de armament BAE Systems pentru a deschide in Ucraina o fabrica pentru productia si reparatia unei game diverse de armament, de la tancuri la artilerie, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a mai spus ca a discutat in cursul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a ridicat duminica prestigiosul premiu Charlemagne in numele poporului ucrainean, acordat in onoarea serviciilor aduse Europei, incununand astfel o vizita in Germania in care a obtinut un nou ajutor militar si un sprijin calduros din partea Berlinului, relateaza Reuters,…

- Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o "impartire linistita" a Ucrainei este "mai buna" decat un razboi mondial si a invocat in context "aspiratii" in acest sens ale…

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Ucraina implementeaza masuri de securitate suplimentare dupa atacul masiv de saptamana aceasta, a anunțat ministrul ucrainean de Interne, potrivit CNN. Oficialii pun in aplicare masuri suplimentare de securitate și aparare in intreaga Ucraina pentru a proteja infrastructura critica și zonele rezidențiale…

- Uniunea Europeana nu a vazut inca „nicio dovada” care sa sugereze ca China ia in considerare furnizarea de arme catre Rusia pentru razboiul din Ucraina. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat acest lucru la 5 martie, potrivit RFERL. Vorbind despre sancțiuni impotriva Chinei…

- Razboi in Ucraina, ziua 374. Presedintele SUA si cancelarul Germaniei au semnalat vineri, cu ocazia intalnirii de la Casa Alba, mentinerea unitatii pozitiilor privind asistenta oferita Ucrainei.