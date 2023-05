Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Postul sud-coreean de televiziune MBC a relatat ca negocierile pentru vanzarea fabricilor Hyundai din Rusia sunt in etapa finala, adaugand ca producatorul auto asteapta aprobarea finala din partea guvernului rus. ”Este adevarat ca sunt in desfasurare discutii cu privire la vanzare, dar nu s-a decis…

- Razboi in Ucraina, ziua 407. Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, ca Statele Unite nu faciliteaza si nu incurajeaza in niciun fel Ucraina sa comita atacuri pe teritoriul Rusiei, respingand acuzatiile presedintelui rus, Vladimir Putin.

- Cel mai mare producator de petrol din Rusia, Rosneft, si cel mai mare rafinator din India, Indian Oil Corp, au convenit sa foloseasca pretul de referinta al petrolului Dubai, axat pe Asia, in cea mai recenta tranzactie pentru a livra petrol rusesc in India, au declarat trei surse familiare cu acordul,…

- Curtea Penala Internaționala (CPI) intenționeaza sa deschida doua cazuri de crime de razboi care au legatura cu invazia rusa din Ucraina și va solicita mandate de arestare pentru mai multe persoane, potrivit unor actuali și foști oficiali care cunosc decizia și care nu au fost autorizați sa vorbeasca…