Primarul din Makariv (Makarov) spune ca 132 de civili au fost gasiti impuscati in satul aflat la mai mult de 50 de kilometri vest de Kiev, relateaza DPA vineri.

- Primarul din Makariv (Makarov) spune ca 132 de civili au fost gasiti impuscati in satul aflat la mai mult de 50 de kilometri vest de Kiev, relateaza DPA vineri.Cei mai multi dintre morti au fost gasiti in gropi comune, a declarat primarul Vadim Tokar pentru televiziunea ucraineana. El a dat vina pe…

- UPDATE 2 Patru civili au fost uciși și alți cațiva au fost raniți in urma unor lovituri rusești asupra unui centru medical din Harkov, potrivit poliției locale, citata de BBC. Harkov este al doilea oraș ca marime din Ucraina și se afla aproape de granița cu Rusia, in est. „In aceasta dimineața, in urma…

- UPDATE 6 Armata rusa a pierdut intre 7.000 si 15.000 de militari in prima luna de la inceperea invaziei in Ucraina, conform primelor estimari anuntate informal de un oficial din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, informeaza agentia Associated Press. Un oficial din cadrul NATO a anuntat, sub protectia anonimatului,…

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Joi, 24 februarie, la orele 5.30 (4.30 ora Romaniei), președintele rus Vladimir Putin anunța la televizor, intr-un discurs surpriza, o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. La scurt timp dupa anunț, forțele militare din țara vecina raportau explozii in Odesa,…