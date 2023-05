Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 436. Situația coridorului cerealelor ucrainene va fi discutata astazi la Istanbul de mai mulți reprezentanți din cadrul ONU, Turcia, Rusia și Ucraina, potrivit ministrului turc al Apararii Naționale

- Ucraina anunta joi ca a doborat, in noaptea de miercuri spre joi, 18 dintr-un numar de 24 de drone lansate de Rusia, la o zi dupa ce Moscova a acuzat Kievul de un atac cu drone la Kremlin, cu scopul de a-l asasina pe Vladimir Putin, care nu se afla la sediul presedintiei ruse, relateaza AFP. "Invadatorii…

- Ucraina nu are ”nimic a face” cu atacul cu drone de la Kremlin, da asigurari miercuri, intr-un mesaj transmis unor jurnalisti, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relateaza AFP si CNN. Ucraina nu are cunostrinta de vreun atac cu drone la Kremlin, in Moscova,…

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Razboi in Ucraina, ziua 408. ​​​​​​​Rușii fac „noi progrese" in Bakhmut, iar ruta de aprovizionare a ucrainenilor este „grav amenințata”, susțin serviciilor secrete britanice

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul echipei Dinamo Kiev, a vorbit despre retragerea sa din fotbal. Tehnicianul roman are contract cu gruparea ucraineana pana in vara anului 2024, dar s-ar putea retrage din fotbal pana atunci. Mircea Lucescu s-a aratat afectat de situația din estul Ucrainei. ”Sirenele…

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- Situația pe frontul din estul Ucrainei este complicata și dificila, recunoaște președintele Volodimir Zelenski, citat de AFP. Totodata, se pare ca Rusia a construit o noua baza militara in Crimeea.