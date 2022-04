Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) au trimis 100 de drone switchblade(kamikaze) armatei ucrainene, iar armele „vor ajunge rapid in Ucraina, daca nu sunt deja acolo”, a declarat un oficial al Departamentului Apararii, citat de CNN. „Suntem in discuții cu ucrainenii cu privire la viitoarele utilizari ale dronelor switchblade…

- UPDATE 8 Incepand din aprilie, Lituania nu va mai importa gaze din Rusia. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat acest lucru sambata, pe Twitter. Lituania prima țara din UE care renunța complet la importul de gaz rusesc. Nauseda incurajeaza și alte țari europene sa urmeze exemplul Lituaniei.…

- Oficiali din armata rusa au anunțat vineri ca 1.351 de militari ruși au murit in Ucraina și 3.825 au fost raniți de la inceputul invaziei, pe 24 februarie, și au acuzat tarile occidentale ca fac o "greseala" atunci cand livreaza arme Kievului, relateaza AFP, citata de Agerpres."In timpul operatiunii…

- Aliatii NATO vor continua sa trimita arme defensive catre Ucraina si sunt uniti in a sustine Kievul, a declarat miercuri ministrul american al apararii Lloyd Austin, la sosirea pentru o reuniune cu partenerii din cadrul organizatiei. Ucraina nu este membra a NATO, iar Rusia si-a numit invazia din Ucraina…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. In același timp, armata rusa a anunțat ca va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare in orașele ucrainene, astazi la ora 10:00, potrivit agenției de presa Interfax. Doua promisiuni…

- Miniștrii germani de Finanțe și de Externe s-au pronunțat duminica impotriva interzicerii importurilor de gaze, petrol și carbune din Rusia, ca parte a noilor sancțiuni legate de invazia Ucrainei. „Trebuie sa fim capabili sa menținem sancțiunile in timp”, a explicat șefa diplomației germane, Annalena…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

