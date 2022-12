Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de cand Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie, a sosit miercuri in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Zelenski va fi primit la Casa Alba…

- Razboi in Ucraina, ziua 301. Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului.

- Emmanuel Macron a anuntat ca va vorbi „in curand” cu Vladimir Putin despre probleme de securitate din jurul sectorului „nuclear civil” din Ucraina, dupa ce discuta, duminica, cu directorul general al AIEA. Reamintind ca, saptamana aceasta, in cursul vizitei sale in Statele Unite, a discutat „multe ore”…

- Nu are nicio intentie sa discute cu presedintele Putin deocamdata", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al presedintiei americane, John Kirby. "Si, asa cum a mai declarat (presedintele Biden), Putin nu a aratat absolut niciun interes pentru dialog", a spus el…

- Noi atacuri cu drone au avut loc, luni seara, asupra Kievului, dupa ce dimineața, dronele kamikaze trimise de ruși au avariat mai multe cladiri și au ucis cel puțin patru persoane. Tot luni, forțele ruse au lovit infrastructura energetica din trei regiuni ucrainene, provocand intreruperi de curent electric…

- Pentagonul(SUA) a anuntat miercuri un nou ajutor militar suplimentar de 1,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, sub forma de comenzi de armament din partea industriei de aparare a SUA, relateaza AFP. Acest nou ajutor, destinat sa intareasca apararea tarii pe termen mediu si lung, include in special 18…

- Statele Unite pregatesc un nou pachet de arme in valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru a fi trimise Ucrainei, care va fi anunțat in curand, au declarat marți oficialii americani, in timp ce Washingtonul așteapta rezultatul a ceea ce numește referendumuri „false” in Ucraina. Pachetul va fi cea mai…