- Razboi in Ucraina, ziua 280. Zeci de generatoare de mare capacitate din stocul Uniunii Europene din Romania au fost transportate in Ucraina, cu ajutorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a alimenta spitalele ucrainene.

- Guvernul ungar a calificat marti, 15 noiembrie, drept ” ipocrite” declaratiile facute in urma cu o zi de seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit caruia UE nu a crezut niciodata ca sanctiunile in sine ar putea pune capat razboiului in Ucraina, relateaza EFE și Agerpres . ”Este multa ipocrizie…

- Prim-ministrul Ucrainei, Denis Smihal, a promis Uniunii Europene o continuare in ritm accelerat a reformelor de anvergura demarate in tara sa in drumul ei spre aderarea la UE, informeaza marti dpa și Agerpres. „Pana la sfarsitul acestui an, Kievul vrea sa implementeze asa-zisul acord de asociere”, a…

- Anexarea de catre Rusia a patru teritorii ucrainene ocupate face 'aproape' imposibil sfarsitul razboiului in Ucraina, a apreciat sambata seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, transmite AFP, citat de Agerpres

- Anexarea de catre Rusia a patru teritorii ucrainene ocupate face „aproape” imposibil sfarsitul razboiului in Ucraina, considera seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell. El a spus insa ca ajutorul militar pentru Ucraina trebuie sa continue.

- In contextul razboiului dintre Ucraina și Federația Rusa, incepand cu februarie 2022, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a identificat și documentat o serie de atacuri cibernetice executate de actori ostili impotriva infrastructurilor din Romania precum și a aliaților din state membre…