Atentat cu bombă în estul ocupat al Ucrainei. Care este bilanțul victimelor Bilantul atacului de sambata, atribuit Ucrainei, asupra unei brutarii din orasul ocupat Lissichansk, in estul tarii, a crescut la 28 de morti, inclusiv un copil, au anuntat duminica serviciile de urgenta ruse, potrivit AFP. „Operatiunile de cautare continua la locul brutariei prabusite (…) Aproximativ 65% din structura distrusa a fost demontata (…) Din pacate, 28 de persoane, inclusiv un copil, au murit”, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta pe Telegram. Lisichansk, in regiunea Lugansk, a cazut in mainile fortelor ruse in vara anului 2022, dupa o batalie violenta. Frontul din estul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Directiei principale de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), generalul Kirilo Budanov, a amenintat joi, 1 februarie, cu "inmultirea" atacurilor impotriva infrastructurilor de pe teritoriul Rusiei, apreciind drept "util" faptul ca rusii vad "in sfarsit realitatea razboiului"…

- UPDATE 6:12 - Ucraina a raspuns la uriașul atac aerian rusesc de vineri bombardand orașele din sud-vestul Rusiei, relateaza Ziare.com.Se crede ca mai multe persoane, inclusiv copii, au murit in loviturile de la Belgorod și Briansk, a informat agenția de presa Tass, citand ministerul de urgența al Rusiei."Peste…

- Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei ucrainene si care a facut 21 de morti si peste 100 de raniti la Belgorod, cea mai mortala pentru civilii din Rusia de la inceputul conflictului in februarie 2022.Este "un atac orb si deliberat impotriva unei tinte civile", a spus ambasadorul…

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…

- Rușii l-au inclus joi pe seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov, pe lista persoanelor cautate, deoarece aceasta structura este considerata responsabila pentru mai multe atacuri impotriva Rusiei, transmite AFP. Numele lui Kirilo Budanov, in varsta de 37 de ani, apare…

- Atacul rusesc cu drone a avut loc in timpul nopții de miercuri spre joi și a vizat portul ucrainean de la Dunare, Ismail. In urma loviturii, un șofer a fost ucis și infrastructura pentru cereale, avariata, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, citat de publicația Ukrainska Pravda, relateaza…

- Rachete rusesti au lovit seara trecuta infrastructura portuara din Odesa, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.“Invadatorii au lovit infrastructura portuara din Odesa. Nu au fost raniti oameni”, a declarat guvernatorul din Odesa, Oleh Kiper, pe contul sau de Telegram. Anterior, comandamentul…

- Rusia nu poate coexista cu actualul "regim" ucrainean si Moscova se va opune NATO atat timp cat va avea nevoie pentru a-si atinge obiectivele, a declarat marti un diplomat cu rang inalt din cadrul Ministerului rus de Externe, relateaza Reuters."Actualul regim este absolut toxic, nu vedem nicio optiune…