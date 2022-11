Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters. „Nu vom permite Rusiei sa aștepte și sa iși consolideze forțele”,…

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unor martori din oras citati de Reuters si unor jurnalisti ai France Presse, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete, informeaza Agerpres.ro.…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite vor lua in considerare toate mijloacele de a promova diplomatia in relatia cu Rusia daca observa o deschidere, dar in acest moment Moscova nu da semne de disponibilitate sa se angajeze in discutii semnificative, informeaza Reuters,…

- Doi barbați inarmați au impușcat sambata 11 persoane la o baza de antrenament militar din Rusia, a anunțat Ministerul Apararii, citat de Reuters. Alte 15 persoane au fost ranite in schimbul de focuri care a avut loc in regiunea Belgorod, care se invecineaza cu Ucraina. Cei doi au atacat un grup care…

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite luni dimineata in centrul Kievului, capitala Ucrainei, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.ro. Exploziile au avut loc in jurul orelor locale 08:15 (05:15 GMT). Au rasunat sirenele de alerta, insa mai multe zeci de minute dupa explozii, potrivit AFP.…

- Doua drone lansate de forțele rusești in regiunea ucraineana Odesa au lovit obiecte militare, potrivit Reuters. Cele doua drone au lovit obiective militare și au provocat un incendiu și detonarea de muniție, a declarat luni comandamentul de sud al forțelor ucrainene. „Ca urmare a unui incendiu pe…

- Experții nucleari ai ONU au plecat joi din orașul Zaporojia pentru a vizita centrala nucleara ocupata de Rusia in sudul Ucrainei, pentru a evalua eventualele pagube, chiar daca ambele parți implicate in conflict au raportat noi bombardamente in orașul Enerhodar, aflat in apropiere, scrie Reuters. Condițiile…