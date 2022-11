Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca șase milioane de gospodarii ucrainene sunt inca fara energie electrica, dupa ce in aceasta saptamana au fost lansate atacuri masive cu rachete asupra țarii, transmite BBC.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca peste sase milioane de gospodarii ucrainene sunt, inca, afectate de pene de curent, dupa atacurile sistematice de miercuri ale Rusiei asupra infrastructurii de energie a Ucrainei. In discursul sau de noapte, Zelenski a spus ca intreruperile de…

- 10 milioane de ucraineni au ramas fara energie electrica dupa noul val de atacuri al Rusiei. Zeci de persoane au fost ucise de rachete. In acest context, alimentarea cu energie electrica a devenit o problema tot mai mare pentru Ucraina. Oficialii ucraineni avertizeaza ca oricand exista riscul unei pene…

- Șapte milioane de persoane din Ucraina nu au energie electrica, anunța biroul președintelui. Ministrul britanic de Externe spune ca atacurile asupra Ucrainei arata „slabiciunea lui Putin”. Adjunctul șefului biroului prezidențial ucrainean, Kirilo Timoshenko, spune ca peste șapte milioane de ucraineni…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți ca aproximativ patru milioane de oameni sunt fara energie electrica in 14 regiuni, plus orașul Kiev, dar ca masura de stabilizare, nu de urgența, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat impotriva unor noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care capitala va ramane fara energie electrica. In declarațiile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca inamicii au lansat al doilea val de atacuri teroriste impotriva tarii, trimitand 28 de rachete dintre care 20 au fost interceptate. Zelenski a adaugat ca lucrarile de restaurare se desfasoara…

- Organismul de supraveghere nucleara al ONU urmeaza sa prezinte marți un raport privind centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, la o zi dupa ce bombardamentele au intrerupt furnizarea de energie electrica pentru a doua oara in doua saptamani și au iscat temeri privind o catastrofa, scrie Reuters. Ucraina…