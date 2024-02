Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a reuși sa respinga bombardamentele rusești pe front, Ucraina trebuie sa recruteze mai mulți soldați, este de parere generalul de brigada al Bundeswehr-ului german (armata), Christian Freuding, citat de dpa.

- Pentru a avea succes in respingerea atacurilor rusesti pe front, Ucraina trebuie sa recruteze mai multi soldati, considera generalul de brigada al Bundeswehr-ului german, Christian Freuding, citat de dpa. In acelasi timp, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut intr-un interviu pentru…

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intenționeaza sa il demita pe comandantul militar suprem al țarii care controleaza razboiul impotriva forțelor de ocupație ruse, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters. Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat…

- Ucraina considera ca peste 19.500 de copii au fost rapiti si trimisi ilegal in Rusia in timpul razboiului, a declarat luni Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza dpa. „Rusia a comis crime groaznice in timpul razboiului sau impotriva Ucrainei, insa deportarea…

- Rusia sufera pierderi „enorme” de oameni si echipamente in razboiul din Ucraina si armata ei va iesi „slabita” din conflict, a declarat un ofițer de rang inalt al armatei germane. „Stiti ca conform cifrelor serviciilor de informatii occidentale, 300.000 de soldati rusi au fost ucisi sau raniti atat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficiali militari au declarat ca forțele țarii au doborat vineri trei avioane de vanatoare-bombardament rusești Suhoi Su-34 pe frontul de sud. Zelenski a catalogat acest lucru ca pe un succes in razboiul care dureaza de 22 de luni, potrivit Reuters. Armata…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sancționat 37 de grupuri rusești și 108 persoane, inclusiv un fost prim-ministru și un fost ministru al educației. El spune ca urmarește sa combata rapirile de copii din Ucraina in timpul razboiului și alte „terori rusești”, potrivit Reuters. „Intensificam…

- Rusia iși intensifica atacurile pe linia frontului, in timp ce Kievul solicita Occidentului sa iși sporeasca livrarile de arme inainte de iarna, declara președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Rusia ataca in jurul orașelor Donețk, Kupyansk și Avdiivka. De luni de zile, niciuna dintre parți nu a…