- Cel puțin 17 persoane au murit in ultimele 24 de ore, in urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Zaporojie, anunța oficialii locali citați de CNN. Cel puțin 17 persoane au fost ucise și alte 40 au fost ranite dupa ce mai multe rachete au lovit orașul ucrainean Zaporojia, potrivit…

- Un videoclip in care se vad sistemele rusesti de rachete cu lansare multipla care sunt lansate de la locul centralei nucleare Zaporojie a fost publicat de Insider, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Experții nucleari ai ONU au plecat joi din orașul Zaporojia pentru a vizita centrala nucleara ocupata de Rusia in sudul Ucrainei, pentru a evalua eventualele pagube, chiar daca ambele parți implicate in conflict au raportat noi bombardamente in orașul Enerhodar, aflat in apropiere, scrie Reuters. Condițiile…

- Razboi in Ucraina, ziua 178. Vladimir Putin și Emmanuel Macron au convenit asupra necesitații ca o echipa a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie de indata ce acest lucru este posibil, a anunța

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni ca inspectorii internaționali sa aiba acces la centrala nucleara din Zaporojie, dupa un nou atac, informeaza Reuters. „Orice atac la o centrala nucleara este un lucru sinucigaș”, a declarat Guterres intr-o conferința de presa in Japonia, unde a…

- Un numar neprecizat de persoane au murit si noua soldati rusi au fost raniti in urma unui incident despre care nu se cunosc detalii si care s-a petrecut luni la centrala nucleara din Zaporojie din Ucraina.

- Un oficial ucrainean anunța ca mai mulți militari ruși au fost raniți intr-un incident care a avut loc la centrala nucleara din Zaporojie. Unele victime au murit, precizeaza sursa, potrivit CNN. Mai multe persoane au murit și cel puțin noua soldați ruși au fost raniți intr-un incident produs luni la…

- Rușii și-au intensificat atacurile cu rachete de la distanța lunga asupra orașelor ucrainene. Dnipro a fost lovit in timpul nopții de vineri spre sambata iar cel puțin 3 oameni au murit. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sirenele de raiduri aeriene rasuna in țara și indeamna oamenii…