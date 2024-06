Căruța fără boi: declinul mașinilor electrice îngroapă fabricile de baterii? Unul dupa altul, doua proiecte majore de fabrici de baterii din Europa au eșuat. Motivul este o scadere generala a cererii de mașini electrice. In condițiile in care costul energiei, in special al gazului, este mult mai ridicat in Europa decat in SUA, proiectele de “gigafactory” nu aveau nicio șansa de reușita daca nu erau […] The post Caruța fara boi: declinul mașinilor electrice ingroapa fabricile de baterii? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii din industria automotive din judetul Arad au notificat autoritatile cu privire la intentia de a recurge la concedieri colective, invocand scaderea comenzilor pentru masini electrice in Europa, iar unul dintre producatorii de componente a disponibilizat deja 97 de persoane.

- Europa incearca sa țina ritmul cu SUA și China in producția de baterii pentru mașinile electrice, iar in acest joc Romania va avea un rol esențial. O compamie belgiana va deschide, in județul Galați, o fabrica uriașa de baterii electrice, o fabrica in care doar investiția inițiala va fi de 1,4 miliarde…

- Cercetatorii chinezi au facut o descoperire care promite sa revoluționeze mașinile electrice. Inginerii au dezvoltat o baterie pe baza de apa, mult mai sigura. De doua ori mai eficienta decat acumulatorii cu litiu. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte…

- Dupa o redresare puternica inregistrata in 2023, analiștii prognozeaza o scadere a numarului de inmatriculari auto la 1.9% ca urmare a diminuarii cheltuielilor de consum - in special in China și Europa - și a unei creșteri economice globale sub nivelul așteptarilor.

- Potrivit Raportului Pietei Europene de Autobuze, realizat si publicat de CME Solutions, si in 2023, la fel ca in cei trei ani anteriori, vehiculele electrice de calatori produse de Karsan nu au abandonat prima pozitie in segment.

- Monsson a pus in funcțiune cea mai mare capacitate de stocare a energiei electrice in baterii din Romania. Aceasta capacitate face parte din primul proiect hibrid fotovoltaic-eolian-baterii instalat in cadrul unui parc eolian operațional de 50 MW.

- Pe masura ce creșterea vanzarilor de vehicule electrice la nivel mondial incetinește, constructorii de automobile și autoritațile de reglementare iși pun o intrebare existențiala: tendința este un impuls general? Unul dintre scenarii prevede ca, in cele din urma, cumparatorii vor ajunge sa se orienteze…

- Premierul armean Nikol Pashinyan avertizeaza ca un nou razboi ar putea izbucni in aceasta saptamana. El se refera la un nou conflict cu Azerbaidjan. Motivul il constituie disputa asupra unor teritorii controlate in prezent de armeni. Nikol Pashinyan a susținut ca Azerbaidjanul ar putea declanșa un…