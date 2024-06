Drumul cotit al miliardelor de dolari pentru Ucraina. Ce vrea America de la UE

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarile ucrainene arata cum au scazut ratele de precizie ale unor arme occidentale, dupa ce bruiajul rusesc a perturbat sistemele de ghidare, relateaza Washington Post.Multe muniții ghidate prin satelit fabricate de SUA nu au reușit sa reziste tehnologiei rusești de bruiaj, ceea ce a determinat Kievul…

- Puternica sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a negat vineri orice livrare de arme a Phenianului catre Moscova, spunand ca aceste acuzatii sunt „absurde”, potrivit presei de stat, citata de AFP. Coreea de Sud si Statele Unite au acuzat in mod repetat Coreea de Nord ca furnizeaza…

- Cele mai mari banci occidentale care continua sa opereze in Rusia au platit 800 de milioane de euro sub forma de taxe la bugetul țarii in 2023, adica de patru ori mai mult decat inainte de invazia totala a Moscovei in Ucraina, potrivit Financial Times (FT), preluat de Kyiv Independent.

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a anuntat vineri o noua componenta de asistenta militara pentru Ucraina in valoare de sase miliarde de dolari, intr-un moment in care Washingtonul incearca sa recupereze intarzierile in livrarile catre Kiev dupa luni de blocaj in Congres.

- Noul ajutor este al doilea anuntat saptamana aceasta, in urma unui ajutor in valoare de un miliard de dolari destinat Kievului, dezvaluit miercuri. Aceste doua sume fac parte din bugetul unei asistente a Kievului in valoare de 61 de miliarde de dolari, adoptat prin vot saptamana aceasta in Congres si…

- Includerea pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene a lui Petr Aven și Mihail Fridman, doi miliardari ruși sancționați in legatura cu invazia rusa in Ucraina, a fost anulata miercuri de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, transmite agenția Reuters. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, cei doi miliardari…

- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului francez, a adoptat marti prin vot, dupa doi ani de la invazia Ucrainei de catre Rusia, o strategie a Guvernului de ajutare a Kievului impotriva Moscovei, relateaza Le Journal du Dimanche (JDD), informeaza news.ro. Un acord in domeniul securitatii…

- Ucraina ar putea primi pana la 3 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari) in fonduri din profiturile activelor inghețate ale bancii centrale ruse inca din iulie, a informat Financial Times pe 12 martie, citand oficiali anonimi. Partenerii occidentali ai Ucrainei și alți aliați au inghețat in jur…