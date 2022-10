Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Forțele ucrainene avanseaza in est și in sud, forțand trupele rusești sa se retraga rapid pe ambele fronturi. Lucru confirmat miercuri seara și de ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, care a declarat ca soldații sai “continua sa avanseze” in ofensiva de toamna, noteaza The Guardian .…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Armata ucraineana a transmis sambata ca a ucis mai mult de 100 de soldati rusi in luptele din sud, inclusiv in regiunea Herson, care este in atentia contraofensivei Kievului in acea parte a tarii si totodata o legatura cheie pe linia de aprovizionare a Mo

- Armata ucraineana a anunțat sambata ca a ucis zeci de soldați ruși și a distrus doua depozite de muniție in luptele din regiunea Herson, punctul central al contraofensivei Kievului in sud și un punct cheie in liniile de aprovizionare ale Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.