Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- Razboi in Ucraina, ziua 170. Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectri

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar