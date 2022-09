Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii lideri separatisti prorusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, recunoaste luni o situatie "dificila" pe front, in bataia contra-ofensivei ucrainene, dar da totodata asigurari ca fortele ruse "fac fata", relateaza AFP. Pusilin face aceste declaratii dupa ce armata ucraineana a…

- Regina Elisabeta a II-a a murit, traiasca regele Charles al III-lea! Contraofensiva ucraineana merge bine pe frontul de est. Potrivit analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata ucraineana a recucerit aproximativ 2500 de km patrati in zona Harkov, avansand cu rapiditate spre…

- Contraofensiva fulgeratoare inceputa luni de trupele ucrainene, care a depașit toate așteptarile experților, pare sa fi provocat un colaps catastrofal al trupelor rusești din regiunea Harkov, care fie sunt distruse sau capturate in lupta, fie se retrag in debandada, lasand armament și muniție in urma.…

- Ieri forțele ucrainene au inaintat la nord de Izium pana la raul Oskil și practic au taiat toate legaturile nordice ale orașului Izium. Acest oraș este punctul nordic al ofensivei ruse impotriva aliniamentului Sloviansk – Seversk – Bahmut pe care rușii incearca de aproape o luna sa-l strapunga. Ucrainenii…

- Armata Ucraineana anunța oficial ca a avansat 50 de kilometri in adancul liniilor ruse pe Frontul de Est, eliberand 20 de localitați, conform biziday.ro. Anunțul a fost facut de adjunctul șefului operațional al Comandamentului Ucraunean, intr-un briefing in care s-a ferit totuși sa numeasca localitațile…

- Forțele rusești vor viza in continuare orașele Sloviansk și Bakhmut din estul Donețkului, a avertizat guvernatorul provinciei vecine Luhansk. Președintele Vladimir Putin a revendicat luni victoria in regiunea Luhansk, care a fost puternic afectata de lupte, dupa ce comandamentul militar ucrainean a…

- Forțele armate ucrainene au ridicat drapelul țarii lor pe Insula Șerpilor, dupa ce Rusia și-a retras saptamana trecuta trupele de pe acest teritoriu important din punct de vedere strategic in Marea Neagra, a anunțat luni o purtatoare de cuvant a Comandamentului militar de Sud, capitanul Natalia Humeniuk,…

- Forțele rusești și separatiștii susținuți de Moscova au declarat ca se indreapta spre Lysychansk, ultimul oraș important inca deținut de trupele ucrainene in estul provinciei Luhansk, relateaza Reuters. Orașul geaman al lui Lysychansk, Sievierodonetsk, a cazut sambata. Duminica, un oficial separatist…