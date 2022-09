Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 181. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Administratia de la Kiev intentioneaza sa recupereze regiunea Crimeea, anexata de Rusia in 2014, si a semnalat ca nu vrea armistitiu cu Rusia pe linia frontului

- Razboi in Ucraina, ziua 181. Liderul de la Kremlin a decorat-o post-mortem pe Daria Dughina, fiica apropiatului sau Aleksandr Dughin. Totodata, Putin nu va renunta niciodata la Ucraina, este de parere generalul Mircea Mindrescu, care a analizat harta razb

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Mykhailo Podolyak, un consilier cheie al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a spus ca ar putea avea loc mai multe atacuri in „urmatoarele doua sau trei luni”, similare cu loviturile misterioase de astazi asupra unui nod feroviar și a unei baze aeriene din Crimeea. Ucraina este angajata intr-o…

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 159. Dupa 5 luni de razboi, Volodimir Zelenski a ordonat evacuarea obligatorie a populatiei din estul regiunii Donetk. Potrivit unui consilier al președintelui ucrainean, unul dintre cei mai bogați oameni și proprietarul celei mai

- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu

- Ucraina lanseaza o „Carte a calailor”, in care sunt adunare dovezi ale crimelor de razboi comise in timpul ocupației Rusiei, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.