- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat vineri ca avioanele de lupta SU-24 belaruse au fost reconfigurate pentru a putea transporta armament nuclear, relateaza Reuters. Intr-o declaratie pentru presa, Lukasenko a explicat ca aceasta decizie a fost agreata anterior cu presedintele rus…

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Forțele ruse incearca sa blocheze orașul strategic Lisiceansk din estul Ucrainei dupa ce au devastat Severodonețk. Rusia va trimite in Belarus rachete capabile sa transporte focoase nucleare in urmatoarele cateva luni, a declarat sambata președintele Rusiei, Vladimir Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 120. Ucraina va deveni joi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeana, intr-o decizie simbolica, dar care va ridica moralul dupa invazia Rusiei, au declarat miniștri și diplomați. Intre timp, conflictul armat continua