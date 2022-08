Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, i-a acuzat pe ruși ca duc o „politica criminala consecventa de deportare a poporului ucrainean” in zone indepartate din Rusia. Rusia deporteaza atat adulți, cat și copii, susține președintele ucrainean. „Aceasta este una dintre cele mai odioase crime de razboi…