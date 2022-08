Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regional, Valentyn Reznichenko, a declarat ca forțele rusești au lovit cele trei districte Nikopol, Kryvoriz și Synelnykiv, aflate in apropierea centralei nucleare din Zaporojie. ”O noapte de bombardamente și victime. Nikopol a fost bombardat cu artilerie ‘Grad’ și cu tunuri de trei ori…

- UPDATE Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, si secretarul general al ONU, Antonio Guterres au discutat luni despre securitatea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Moscova si vizata de bombardamente, informeaza AFP. „Serghei Soigu a purtat negocieri telefonice cu secretarul…

- Trei „drone kamikaze” ucrainene ar fi lovit miercuri, 20 iulie, centrala nucleara Zaporojie, ranind 11 persoane si provocand explozii puternice care s-au auzit in tot orasul. Anuntul a fost facut de fortele de ocupatie rusesti.

- Armata rusa a desfasurat lansatoare de rachete pe situl centralei nucleare Zaporojie (sud), aflata sub control rusilor de la inceputul lui martie, si cu care loveste in special raionul Nikopol, a afirmat vineri seful Energoatom, operatorul ucrainean, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- UPDATE Guvernatorul regiunii separatiste ucrainene Donetk, Pavlo Kirilenko, a reiterat, miercuri, apelul adresat civililor de a accepta evacuarea, in contextul intensificarii ofensivei militare ruse, informeaza cotidianul Le Monde. „Evacuati regiunea pentru a salva vieti. Rusii au transformat intreaga…

- Trupele care apara orașul Severodonețk, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din Lugansk, vor trebui sa se retraga din zona, a anunțat guvernatorul regional Serghei Haidai, vineri, 24 iunie, potrivit The Guardian . „A ramane in poziții sfaramate in bucați timp de multe luni doar de dragul de a ramane…

