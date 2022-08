Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 170. Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectri

- Seful serviciului de informatii externe al Marii Britanii (MI6), Richard Moore, a afirmat ca trupele lui Putin si-au pierdut la jumatate din elanul de pe frontul din Ucraina. Marea Britanie considera ca Rusia isi pierde din avant in invazia din Ucraina si si-a pierdut "la jumatate" capacitatea de a…

- Rusia anunta joi ca detine ”peste 6.000” de prizonieri de razboi ucraineni si confirma ca a efectuat un schimb de 144 de prizonieri de razboi cu Ucraina, care a eliberat atat rusi, cat si prorusi, relateaza AFP, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritațile din regiunea Herson au inceput pregatirile pentru un referendum privind aderarea la Rusia, a declarat miercuri șeful adjunct al administrației militare-civile regionale, Kirill Stremusov. „Intr-adevar, facem pregatiri pentru un referendum și il vom organiza”, a declarat Stremusov. Regiunea,…

- Peste 1.000 de militari ucraineni și mercenari straini, care s-au predat la mijlocul lunii mai la Mariupol, au fost transferați in Rusia in cadrul unei investigații incepute acolo, a declarat o sursa oficiala pentru agenția de presa de stat rusa, TASS, citata de The Guardian . ”Peste 1.000 de oameni…

- Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, spus ca discuțiile privind schimbul de prizonieri cu Kiev sint premature. El este citat de Interfax. Intrebat daca Rusia va examina posibilitatea schimbului cu soldatul rus Vadim Șișimarin, care a fost condamnat in Ucraina, Ministrul…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

